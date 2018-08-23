Almanya Başbakanı Merkel, Gürcistan Devlet Başkanı Margvelaşvili ile Görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gürcistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili ile görüştü.

Gürcistan'a düzenlediği iki günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Tiflis'te gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili ile bir araya geldi. Merkel ve Margvelaşvili program kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda taraflar Gürcistan'ın savunma potansiyelini güçlendirmek konusuna değinerek konu üzerine Almanya ile yapılabilecek işbirliklerini değerlendirdi. Bununla birlikte görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin gelişimi, ekonomik, kültürel ve insani ilişkiler gibi pek çok konu ele alındı.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamada gerçekleştirilen iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında, "Almanya güçlü, birleşik bir ulus haline geldi ve Gürcistan için aynı geleceği umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Almanya'nın uzun süredir Gürcistan'a destek verdiği belirtilerek, "Bağımsızlığımızın başlangıcından bu yana, Almanlar ülkemizin kalkınmasını destekleyen liderler haline geldi" ibareleri yer aldı.

Yapılan toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Merkel ise, "Sözümü tuttum ve Gürcistan'a geldim. Ben bir kaç kez söz verdim ve şimdi sözümü yerine getirebildim, ama bunun uzun zaman aldığını biliyorum" şeklinde konuştu.

Gürcistan'ı demokrasi ve ekonomi alanlarında kaydettiği ilerlemeyi görmekten memnun olduğunu belirten Merkel, "Son on yılda çok büyük ilerleme kaydettiğinizi düşünüyorum" dedi.

Almanya Şansöleyesi Angela Merkel, yarın Gürcistan'daki muhalefet partilerinin temsilcileri ile bir araya gelecek ardından öğrencilerle görüşecek, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulunacak. - TİFLİS