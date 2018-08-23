Almanya Başbakanı Merkel Gürcistan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel resmi temaslarda bulunmak üzere iki günlüğüne Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Tiflis'te yer alan Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'na inen Merkel, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalikaliani tarafından resmi törenle karşılandı. Daha sonra Tiflis'teki hükümet binası bahçesine geçen Merkel Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze tarafından karşılandı. Karşımala törenindeiki ülkenin ulusal marşları çalındı ve sonrasında Merkel ile Bahtadze ikili görüşme gerçekleştirildi. İkili, görüşmenin ardından basının karşısına çıktı. Bahtadze basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gürcistan-Almanya ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu kaydederek, Merkel'e Gürcistan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye taşıyacağını belirten Bahtadze, "Ülkemizin toprak bütünlüğünü sizin ve Almanya hükümeti tarafından desteklenmesi çok önemli" ifadelerini kullandı. Gürcistan Avrupa ilişkilerine değinen Bahtadze, "Biz Avrupa'ya doğru dikkatle adımlar atıyoruz. Bizim için Almanya ile ilişkiler çok önemli. Merkel hanımın Gürcistan'a gelişi bizim Avrupa'ya attığımız adımlarda büyük katkısı var" şeklinde konuştu.

"GÜRCİSTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUM" Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, Gürcistan'da olmaktan memnun olduğuna vurgu yaparak, "En son 10 yıl önce geldim. O sırada ateşkes imzalandı. 10 yıl önce Gürcistan'dan Rusya askerinin çekilmesini şiddetle talep ettim ve 10 yıl sonra hala Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyorum" dedi . İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Merkel, "Gürcistan Almanya ortaklığı bizim içinde çok önemli, Biz Gürcistan'a büyük yatırımlar yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Ziyareti esnasın Gürcistan ile yaklaşık 193 euroluk iki anlaşma imzalayacaklarını belirten Merkel, "Gürcistan'ın AB ile çok iyi ilişkileri var. Gürcistan ile Serbest Ticaret Anlaşması ile Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasına ve vize serbestleştirilmesine katkıda bulunduk. Gürcistan ve Almanya'nın organize suçla mücadelede çok iyi bir işbirliğimizin olduğunu ve Gürcistan'ın bizim için çok iyi bir ortak olduğunu söylemek isterim" dedi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı ve Muhalefet liderleri ile görüşecek.

(İlkin Hüseynov/İHA)