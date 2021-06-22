Almanya Başbakanı Merkel'e ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı
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Almanya Başbakanı Merkel'e ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı

Almanya Başbakanı Merkel'e ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Merkel ikinci doz aşıyı "birkaç gün önce" yaptırdı.

İlk doz Kovid-19 aşısını 16 Nisan'da AstraZeneca ile yaptıran 66 yaşındaki Merkel'e şimdi Moderna aşısı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 42 milyon 540 bin 863 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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