Almanya Başbakanı Merkel, Dibeybe ile Libya'daki durumu görüştü
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Almanya Başbakanı Merkel, Dibeybe ile Libya'daki durumu görüştü

05.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:34
Almanya Başbakanı Merkel, Dibeybe ile Libya'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve iki başbakanın, Libya'daki ateşkes ve siyasi sürecin ilerleyişi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Başbakan Merkel görüşmede, Alman hükümetinin, Birleşmiş Milletler Libya Misyonu (UNSMIL) ile yürütülen siyasi sürecin ilerleyişine ve aralık ayındaki ulusal seçim hazırlıklarına tam desteğini yineledi.

Şansölye ayrıca, ateşkesin tüm koşullarına uyulmasının önemini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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