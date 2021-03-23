Almanya Başbakanı Merkel'den, Leyen'in 'tedarik yasağı' önerisine destek
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Almanya Başbakanı Merkel'den, Leyen'in 'tedarik yasağı' önerisine destek

23.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:13
Almanya Başbakanı Merkel'den, Leyen'in 'tedarik yasağı' önerisine destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, İngiltere'ye yönelik 'tedarik yasağı' önerisine destek geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, İngiltere'ye yönelik 'tedarik yasağı' önerisine destek geldi. Merkel, "Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'i destekliyorum. AstraZeneca ile bir sorunumuz var" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının İngiltere'ye tedarikinin sözleşmeye göre tam olarak yapıldığı ancak Avrupa Birliği'ne yönelik tedarikte yetersiz kaldığını ifade ederek, "AstraZeneca'ya mesajımız budur; diğer ülkelere teslimat yapmaya başlamadan önce Avrupa ile sözleşmenizi yerine getirin" dedi. Von der Leyen'in bu açıklamasının ardından Avrupa Birliği liderleri, 25 Mart günü İngiltere'ye yönelik tedarik yasağını görüşmek için toplanma kararı aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ursula von der Leyen'e destek verdiğini ifade ederek, "Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'i destekliyorum. AstraZeneca ile bir sorunumuz var" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON, AB LİDERLERİNE SESLENECEK

AB'nin olası bir tedarik yasağında aşı programının iki aylık bir gecikmeye uğraması riskiyle karşı karşıya kalan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, 25 Mart'ta AB liderlerine seslenecek. Halihazırda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Belçika Başbakanı Alexander de Groo ile görüştüğü ifade edilen Johnson'ın Perşembe günü yapılacak görüşmede söz alacağı ifade edildi. Öte yandan İngiliz yetkililer, AB'yi verdiği taahhütlere uymaya davet etti.


Almanya Başbakanı Merkel'den, Leyen'in 'tedarik yasağı' önerisine destek
Almanya Başbakanı Merkel'den, Leyen'in 'tedarik yasağı' önerisine destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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