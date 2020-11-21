Son dakika haber... - Almanya Başbakanı Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı
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Son dakika haber... - Almanya Başbakanı Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı

21.11.2020 23:16 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:55

Son dakika haberlerine göre - Almanya Başbakanı Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, liderlere Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı yaptı.

- Almanya Başbakanı Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı

BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, liderlere Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı yaptı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı ve 2 gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da video konferans yönetimi ile başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel zirveye gönderdiği video mesajında, liderlere Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı yaptı. Merkel, liderleri korona virüs salgınına karşı mücadelede birlik olmaya çağırarak, salgını yenmek için daha çok şey yapılması gerektiğini ifade etti.

"Dünya çapında birlikte durursak, virüsü ve sonuçlarını kontrol edebilir ve üstesinden gelebiliriz. Bu nedenle daha fazla çaba sarf etmeye değer" ifadelerini kullanan Başbakan Merkel, bunun ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler ve G20 gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak aşılabilecek küresel bir zorluk olduğunu belirtti. Merkel, Covid-19 salgınını kontrol altına almak için her ülkenin aşıya ulaşması gerektiğini ifade ederek, aşının uygun fiyatlı olması gerektiğine vurgu yaptı. Aşı için taahhüt edilen fonların yeterli olmadığına değinen Merkel, liderlere daha fakir ülkelerin aşıya erişmesi için oluşturulan fonları desteklemeleri çağrısında bulundu.

Son dakika haber... - Almanya Başbakanı Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı
Son dakika haber... - Almanya Başbakanı Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı
Son dakika haber... - Almanya Başbakanı Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı
Son dakika haber... - Almanya Başbakanı Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı
Son dakika haber... - Almanya Başbakanı Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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