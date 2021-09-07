Almanya Başbakanı Merkel'den "aşı olun" çağrısı
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Almanya Başbakanı Merkel'den "aşı olun" çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel'den 'aşı olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının "güvenli" ve "işe yaradığını" belirterek, vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının "güvenli" ve "işe yaradığını" belirterek, vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı.

Merkel, 26 Eylül'deki genel seçimler öncesi Federal Mecliste yaptığı son konuşmasında, Kovid-19 aşısı ve seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 aşılarının güvenliğine ve yararına vurgu yapan Merkel, Almanya'daki aşıların, gerekli tüm klinik testlerden ve onay prosedürlerinden geçtiğini belirtti.

Merkel, "Aşı işe yarıyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyorsunuz. Aşılama bize özgürlüğü geri getiriyor." diyerek, vatandaşlara aşılanma çağrısı yaptı.

"Seçim ülkemizin en zor zamanlardaki yönünü belirleyecek"

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merkel, "Bu seçim özellikle önemli. Çünkü ülkemizin en zor zamanlardaki yönünü belirleyecek." dedi.

Şu andaki koalisyon ortağı olan SPD'yi eleştiren Merkel, Sosyal Demokratların radikal görüşleriyle bilinen Sol Parti ile koalisyon kurmama konusunda söz veremediğini söyledi.

Merkel seçimlerden sonra Almanya'da ya Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin liderliğindeki istikrarlı, güvenilir bir koalisyon hükümeti kurulacağını ya da SPD'nin liderliğinde sol eğilimli bir koalisyonun gündeme geleceğini, bu ikinci olasılığın Almanya için iyi olmayacağını ifade etti.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayının Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet olduğuna vurgu yapan Merkel, "Ülkemiz için en iyi seçim, Şansölye olarak Armin Laschet ile CDU/CSU liderliğindeki bir hükümettir." ifadesini kullandı.

Merkel, yerel ve eyalet düzeyinde yapılan seçimlerde, CDU'nun oy kaybetmesi üzerine Ekim 2018'de sürpriz bir şekilde başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Almanya'da hükümet daha önce de sık sık normalleşmeye dönüşün tek yolunun aşılama olduğunu açıklamıştı. Ancak ilkbaharda hızlanan aşılamalar son dönemde yavaşlamaya başladı.

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 65,9'u en az bir doz, yüzde 61,4'üde 2 doz aşı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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