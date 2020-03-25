Almanya Başbakanı Merkel çalışmalarını evinden yürütüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Almanya Başbakanı Merkel çalışmalarını evinden yürütüyor - Haberler
Angela Merkel, Almanya, Güncel

Almanya Başbakanı Merkel çalışmalarını evinden yürütüyor

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine tedbir amaçlı kendisini karantinaya alan Başbakan Angela Merkel'in çalışmalarını evinden sürdürdüğünü söyledi.

25.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:50
Almanya Başbakanı Merkel çalışmalarını evinden yürütüyor

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine tedbir amaçlı kendisini karantinaya alan Başbakan Angela Merkel'in çalışmalarını evinden sürdürdüğünü söyledi.

Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında, Şansölye Merkel'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"Başbakan Merkel çalışmalarını evinden yürütüyor." diyen Seibert, Şansölyenin bakanlarla ve çalışanlarıyla bağlantıda olduğunu, önemli uluslararası görüşmelerini de evinden yaptığını ifade etti.

Seibert, Merkel'in yarın video konferansı yoluyla yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne de katılacağını aktardı.

Doktorların ve Robert Koch Enstitüsünün tavsiyelerine uyulduğunu ifade eden Seibert, Merkel ile ilgili gelişmeler olduğunda açıklama yapılacağını dile getirdi.

Başbakan Merkel, 20 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

23 Mart'ta yapılan açıklamada, Merkel'e yapılan ilk testinin negatif çıktığı, gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağı ifade edilmişti.

Öte yandan, Alman ordusu, koronavirüs salgınıyla mücadelede bazı kent ve yerel yönetimler tarafından 140 kez yardıma çağrıldı.

Almanya Genelkurmay Başkanı Ebehard Zorn, "Deutschlandfunk" radyosuna yaptığı açıklamada, askerlerin verdiği tıbbi hizmetin yanında yerel yönetimlere portatif yatak, lojistik destek ve tıbbi malzeme desteği verildiğini kaydetti.

En fazla talep edilen ürün sabun

Almanya İstatistik Dairesinin açıklamasına göre de Kovid-19 salgını süresince belirli gıda ve hijyen ürünlerine talep arttı.

Buna göre, 6 ay öncesiyle kıyaslandığında sabun geçen hafta yüzde 337 oranda bir artış ile en fazla talepte bulunulan ürün olurken, sabunu yüzde 211 oranında artışla tuvalet kağıdı, yüzde 208 artışla pirinç ve yüzde 171 oranında artışla domates takip etti.

Aynı dönemde, şeker, un ve unlu ürünler de 6 ay öncesine göre iki katı talep gördü.

Mecliste Kovid-19 önlemeleri

Diğer yandan, Federal Mecliste bugün yapılan oturumda da Kovid-19 önlemleri alındı.

Genel Kurulda milletvekilleri ikişer koltuk arayla otururken birçok milletvekili de oturumu ofislerinden izledi veya izleyici bölümüne oturdu.

Oyların atıldığı sandıklar daha fazla yer olduğu gerekçesiyle genel kurul salonunun dışında bulunan bölüme alındı.

Türk kökenli Belediye Başkanı Onay koronavirüse yakalandı

Türk kökenli Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hannover Belediyesinden yapılan açıklamada, Onay'ın çalışmalarını evinden yürüttüğü aktarıldı.

Bazı mahkumların serbest bırakılması planlanıyor

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde koronavirüs salgını sebebiyle bazı mahkumların geçici serbest bırakılması planlanıyor.

Eyaletin Adalet Bakanı Peter Biesenbach, cezaevlerinde salgın olması durumunda karantina uygulaması için yaklaşık 1000 hücreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Planlanan düzenlemenin, en fazla 18 ay hapis cezasına çarptırılan ve temmuzda serbest kalacak mahkumlar için geçerli olacağını belirten Biesenbach, ağır suç işleyenler, sınır dışı edilmek için cezaevinde tutulanlar ve cinsel içerikli suç işleyenlerin bu düzenlemenin dışında tutulacağını ifade etti.

Biesenbach, ayrıca işledikleri suçlardan dolayı para cezası alan ancak bu cezaları ödemedikleri için hapis yatacak olanların cezalarının ertelenmesinin de planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Idris Elba Olga Kurylenko
Spor Falcao Yılmaz Vural Nihat Özdemir Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Almanya Başbakanı Merkel çalışmalarını evinden yürütüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:21:01. #1.15#
title