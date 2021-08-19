Almanya Başbakanı Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
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Almanya Başbakanı Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti

Almanya Başbakanı Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortakları olduğu BioNtech şirketinin üretim tesisini ziyaret etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortakları olduğu BioNtech şirketinin üretim tesisini ziyaret etti.

Merkel, Marburg kentindeki üretim tesisini gezdikten ve şirket yetkililerinden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı.

Burada üretim sürecini gördüğünü anlatan Merkel, "Ürünleri gördüğünüzde çok dikkat çekici görünmüyor ancak etkisi muhteşem." dedi.

Türeci ve Şahin çiftine teşekkür eden Merkel, "Onlarca yıl yaptığınız araştırmayla, şimdi aşınızla pandemiden hızlı bir şekilde çıkış yollarından birini bulabildik." diye konuştu.

Merkel, bunun, bilime ve araştırmaya yatırım yapılması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Buradaki personelin bu önemli ürün için heyecan ve tutkuyla çalıştığını ifade eden Merkel, şimdiye kadar aşı olmayanlara da aşı olma çağrısında bulundu.

Merkel, "Aylardır çok az aşımız vardı. Şimdi olağanüstü bir durumdayız ve yeterli aşımız var. " şeklinde konuştu.

Türeci de Merkel'in tesisi ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Marburg'daki tesisin mRNA aşısı üretimi konusunda en büyük merkezlerden biri olduğunu kaydeden Türeci, tesiste 500 kişinin çalıştığını ve yıl sonuna kadar 1 milyar Kovid-19 aşısı üreteceklerini söyledi.

Türeci, sadece Almanya'daki değil, dünyadaki tüm insanların bu aşıya erişimini istediklerini vurgulayarak, Almanya'nın bu şekilde küresel bir katkı sunmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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