Almanya Başbakanı Merkel, Arnavutluk'u ziyaret etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Arnavutluk ziyareti kapsamında başkent Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Tiran'da Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ile de görüşen Merkel, görüşmelerde bölgesel iş birliği konularını ele aldı.

Görüşmelerin ardından Merkel ve Rama ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Merkel, yaptığı açıklamada, ülkelerin Avrupa entegrasyon sürecine değinerek, Arnavutluk ile iş birliğini genişletebileceklerini ifade etti.

Merkel, "Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın (AB'ye) üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde belirlenen şartları yerine getirdiğine inanıyorum ancak maalesef Bulgaristan'ın vetosundan dolayı Almanya'nın dönem başkanlığı sırasında bu (müzakerelerin başlatılması) gerçekleşmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sürecin yanında olacaklarına dair söz verdiklerini dile getiren Merkel, Berlin Süreci'nin AB üyeliğinin yerine geçmeyeceğini vurguladı.

"Merkel olmasaydı Balkanlar ve Avrupa bugün oldukları gibi olmazdı"

Arnavutluk Başbakanı Rama da Berlin Süreci'nin en büyük başarısının, bir iş birliği ruhu yaratmak olduğunu ifade ederek, bu sürecin ileri görüşlü olduğunu söyledi.

Rama, "Açık Balkanlar" girişiminin, Berlin Süreci'nin uygulanması yönünde bölgenin bir aracından başka bir şey olmadığı görüşünü paylaştı.

Batı Balkanlar'ın Merkel'in Berlin Süreci'ni başlatmadan önceki dönemden daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Rama, "Angela Merkel bu bölgelerde eksik olacak. Bugün hepimiz hem şansölyenin yaptığı şeylerin hem de bırakacağı boşluğun bilincindeyiz. Şansölye Merkel olmasaydı Balkanlar ve Avrupa bugün oldukları gibi olmazdı." diye konuştu.