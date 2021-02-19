Almanya Başbakanı Merkel: "Almanya, transatlantik ortaklıkta yeni bir sayfa açmaya hazır"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin ABD ile transatlantik ortaklıkta yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin ABD ile transatlantik ortaklıkta yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu söyledi.

Başbakan Merkel, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkeler arasında daha fazla ortak yaklaşımların geliştirilmesini isteyerek, "Her zaman çıkar eşitliği olmayacak. Bunun hakkında hiçbir yanılsamam yok. Farklılıklar hakkında da açıkça konuşmak gerekir." ifadesini kullandı.

Ülkesinin ABD ile son yıllarda yaşadığı fikir ayrılıklarına atıfta bulunan Merkel, "Yapacak çok iş var. Almanya, transatlantik ortaklıkta yeni bir sayfa açmaya hazır." dedi.

Rusya'ya eleştiri

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda son yıllarda ilerleme kaydedilmediğini belirten Merkel, Rusya'yı eleştirdi.

Merkel, "Rusya, Avrupa Birliği (AB) üye devletleri arasında hibrit ihtilaflar oluşturuyor." ifadesini kullanarak, bu nedenle ortak bir transatlantik Rusya gündemi geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

"Alman ordusu, Afganistan'da uzun süre kalabilir"

Şansölye Merkel, Alman ordusunun 18 yıldır Afganistan'da görev yaptığını aktararak, misyonun başarılı olması durumunda Afganistan'da daha uzun süre kalabileceklerini söyledi.

Konuşmasında Çin'e de değinen Merkel, Çin'in küresel bir nüfuz kazandığına işaret ederek, "Transatlantik bir ittifak ve dünyanın demokrasileri olarak buna dönük bazı adımlarla karşılık vermeliyiz." diye konuştu.

Merkel, savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sine çıkarma hedefini de yineledi.

Almanya'nın savunma harcamalarının bu yıl yüzde 1,5 civarında olduğuna dikkati çeken Merkel, "Elbette bu yüzde 2 hedefine kendimizi adadık ve üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye, ABD Başkanı Joe Biden'in göreve gelmesinden sonra da çok taraflılık anlayışıyla, Almanya'nın her alanda uluslararası angajmanını sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ