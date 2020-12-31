Almanya Başbakanı Merkel, AB dönem başkanlığını Portekiz Başbakanı Costa'ya devretti
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Almanya Başbakanı Merkel, AB dönem başkanlığını Portekiz Başbakanı Costa'ya devretti

31.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:48

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması Portekiz Başbakanı Costa'nın konuşması Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının resmi olarak 1 Ocak'ta Almanya'dan Portekiz'e geçecek olmasına bir gün kala Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini sanal ortamda Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya devretti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması

Portekiz Başbakanı Costa'nın konuşması Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının resmi olarak 1 Ocak'ta Almanya'dan Portekiz'e geçecek olmasına bir gün kala Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini sanal ortamda Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya devretti.

Portekiz Başbakanı Costa, kendisinin ve Almanya Başbakanı Merkel'in mesajlarını Twitter hesabından paylaştı.

Merkel, altı aylık dönem başkanlığı süresince yaşadıkları "temel zorluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını" olduğunu vurguladı.

Costa da Merkel'e hitaben yaptığı açıklamada, "Çalışmalarınızın devamını getirmek ve görevi elinizden almak Portekiz için büyük bir sorumluluk ve gurur." ifadesini kullandı.

Costa, dönem başkanlığı süresince Portekiz'in, "AB'nin sosyal politikalarının gelişimi ve dünyaya açık stratejik özelliği üzerinde yoğunlaşacağını" söyledi.

AB dönem başkanlığını 4'üncü kez üstlenecek olan Portekiz'in ana gündeminde Kovid-19 aşılanma süreci ve salgının sosyoekonomik zararlarını telafi etmek için AB'nin aldığı kararların uygulanması olacak.

Almanya Başbakanı Merkel, AB dönem başkanlığını Portekiz Başbakanı Costa'ya devretti
Almanya Başbakanı Merkel, AB dönem başkanlığını Portekiz Başbakanı Costa'ya devretti
Almanya Başbakanı Merkel, AB dönem başkanlığını Portekiz Başbakanı Costa'ya devretti
Almanya Başbakanı Merkel, AB dönem başkanlığını Portekiz Başbakanı Costa'ya devretti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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