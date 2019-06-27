Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile tokalaşması esnasında geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine titrediği dikkat çekti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile tokalaşması esnasında geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine titrediği dikkat çekti.
Berlin'de basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yanında duran Merkel, Steinmeier'in konuşma yaptığı sırada titrediği görüldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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