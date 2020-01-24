Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'da

24.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:50

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle çalışma ziyareti için bu gece İstanbul'a geldi. Angela Merkel ve beraberindeki araç konvoyu saat 23.35'te Çırağan Sarayına giriş yaptı. Yarın yapılacak olan görüşmede Libya ve Suriye konuları başta olmak üzere ikili ilişkilerde görüş alışverişinde bulunulacak. Aynı zamanda Almanya'nın Temmuz ayı itibariyle başlayacağı Avrupa Birliği dönem başkanlığı süreci de gündeme alınacak. Türkiye'nin AB'ye katılım süreci, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve vize serbesti konularının da ele alınacağı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA