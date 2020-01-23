Almanya başbakanı angela merkel istanbul'a geldi
Anıl UÇAN İSTANBUL DHAAlmanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi.
23.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:31
Anıl UÇAN İSTANBUL DHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Kaynak: DHA