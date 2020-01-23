Almanya başbakanı angela merkel istanbul'a geldi
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Almanya başbakanı angela merkel istanbul'a geldi

Anıl UÇAN İSTANBUL DHAAlmanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi.

23.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:31
Almanya başbakanı angela merkel istanbul'a geldi

Anıl UÇAN DHA

Başbakanı , İstanbul'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA

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: Almanya başbakanı angela merkel istanbul'a geldi
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