Almanya askerlerini 4 Temmuz'da Afganistan'dan çekmeyi öngörüyor
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Almanya askerlerini 4 Temmuz'da Afganistan'dan çekmeyi öngörüyor

Almanya askerlerini 4 Temmuz'da Afganistan'dan çekmeyi öngörüyor
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya, Afganistan'dan askerlerini 4 Temmuz itibariyle geri çekmeyi planlıyor.

Almanya, Afganistan'dan askerlerini 4 Temmuz itibariyle geri çekmeyi planlıyor.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı Federal Meclis milletvekillerine Alman ordusunun Afganistan'dan askerlerini geri çekme tarihini 4 Temmuz'a almayı planladığına ilişkin bilgi verdi.

Almanya, daha önce söz konusu askerleri ağustos ortasında geri çekmeyi planlıyordu.

Almanya'nın Afganistan'da yaklaşık 1100 askeri bulunuyor.

Öte yandan, ABD yönetimi, NATO misyonu çerçevesinde 20 yıldır güç bulundurduğu Afganistan'dan 1 Mayıs itibarıyla çekilmeye başlayacağını, çekilmenin 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yıl dönümüne kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

NATO üyesi ülkelerden Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Belçika, Macaristan gibi ülkeler ABD'nin kararını takip edeceğini ve Afganistan'dan çekileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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