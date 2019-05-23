Almanya, "Aşırı Sağ Korkusu" ile AP Seçimlerine Gidiyor

Almanya, Avrupa Parlamentosu seçimlerine 96 milletvekili göndermek için 26 Mayıs pazar günü sandık başına gidiyor.

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede 370 milyon seçmen 23-26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandıklara başına gidiyor. 2014 yılında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde yüzde 43.9'unun sandık başına gittiği ve AP'ye gönderdiği 96 vekilin 35'ini kadın ve 61'ini erkek vekillerden oluşan Almanya, Avrupa Parlamentosu seçimlerine bu kez 41 parti ve oluşumla katılacak.

Almanların Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilgi göstermedikleri istatistiklere yansırken, seçimlere aşırı ırkçı ve sol grupların yoğun bir şekilde katıldığı ve Avrupa Parlamentosunda yer aldıkları görüldü. 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ise Almanya genelinde bütün partilerin ortak çalışmaları Alman halkının sandığa giderek tercihlerini yansıtması ve bu vesileyle radikal ırkçı grupların yükselişini engellemeye çalıştılar.

Almanya'dan Avrupa Parlamentosu için 64 milyon kişi oy kullanabilecek

Almanya'dan yaşayan Avrupa Parlamentosu için oy kullanma hakkına sahip olan kişilerin sayısı 64 milyon 800 bin olduğu, Almanya'da yaşayıp AP için oy kullanacak AB vatandaşlarının sayısı 3 milyon 900 bin kişi bulunuyor. Avrupa Birliği 28 üyeyi temsil edecek olan Avrupa Parlamentosu için 9. kez sandık başına giden Avrupalılar seçimin ardında Avrupa Parlamentosu için 751 vekilini seçecek. . Her beş yılda bir yapılan AP seçimlerine 28 Avrupa ülkesinin 500 milyon gibi bir insan sayısını temsil edecek. 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılacak olan İngiltere'de son olarak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmış olacak. İngiltere'nin AP kullanacağı oylarla İngilizlerin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin bir oylaması anlamını taşıyacağı yorumları yapılıyor. 751 sandalyeli parlamentoda dağıtım üye ülkelerin nüfusuna orantılı şekilde yapılıyor. İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra Avrupa Parlamentosu'ndaki üye sayısının 751'den 705'e düşürülmesi öngörülüyor.

Alman BIG Partisi 25 Türk kökenli adayla AP seçimlerine hazırlandı

Almanya'nın tek göçmen partisi olan Yenilik ve Adalet Biriliği Partisi (BIG) 23-26 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosunda 13 farklı etnik kökenden 25'i Türk kökenli olan 38 adayla girmeye hazırlandı. Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Avrupa Parlamentosu seçimlerine Almanya'da Türkler ve Müslümanlar tarafından sevilen BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız ve Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu gibi isimleri liderliğinde giriyor. Avrupa çapında bir ilke imza atan BİG, Avrupa Parlamentosu seçimleri için çoğunluğu göçmenlerden oluşan bir liste oluşturarak Avrupa'daki siyasi partilerde göçmen ve Müslümanları temsil etmek mümkün olmadığını bundan dolayı da göçmenlerin ağırlıklı olduğu bir parti kurarak Avrupa Parlamentosu seçimlerine giriyor. Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG), seçim programını beş esas üzerinde yürüttü. Parti, "Biz Almanya'da çok kültürlü tek partiyiz. Biz bütün dini topluluklara yasal eşitlik istiyoruz. Irkçılık ve İslamofobiye karşı gerçek çözüm odaklı önlemler alınmasını savunuyoruz. İş sahasında etnik kökenlere bakmaksızın eşitlik sağlanması için çalışılacağız. Çocukların cinsel istismara Okullarda ayrımcılığa karşı korunması konusunda mücadele edeceğiz" diyerek çalışmalarını sürdürdü. BİG Partisi 150 bin oy alması halinde Avrupa Parlamentosuna ilk adayını gönderme fırsatı yakalayacak.

Türkiye karşıtı Weber "Aşırılıklardan kaçınayım" diyerek oy istedi

Almanya'dan Avrupa Parlamentosuna en çok vekil gönderen Alman Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU'nun ve aynı zamanda Avrupa Halk Partisi (EVP) başkan adayı Hıristiyan Birlik Birliği (CSU)'lu Manfred Weber seçim çalışmaları boylunca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesi konusunda açıklamalar yaparak ırkçı oyları almaya çalıştı. Alman seçmenlerden popülizme pirim vermemelerini isterken, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile kapılarının açık tutulmasını, Avrupa Sınır Koruma Ajansı Frontex'in güçlenmesi ve Avrupa'nın dış sınırlarının güçlendirmeyi vat etti. Alman Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU 2014 seçimlerinde seçmenlerden yüzde 35,3 oy almıştı.

Sosyal Demokratlar bir araya gelerek Avrupa güçlendirmeyi vaat etti

Almanya'dan Avrupa Parlamentosuna en çok vekil gönderen ikinci büyük grup Sosyal Demokrat Parti (SPD)'nin adayı aynı zamanda Federal Adalet bakanı olan Katarina Barle Avrupa Parlamentosu'nda görev almak için Federal Hükümeti'ndeki görevinden istifa eden ilk politikacı. Alman Sosyal Demokratlar "Bir araya gelin ve Avrupa'yı güçlendirir" sloganıyla kampanya yürütüyorlar. Seçim programı sosyal konulara, büyük şirketlerin vergilendirilmesine ve uzun süreli bir barışa odaklanıyor. AB'nin genişlemesi, SPD'nin Balkanlar'daki ülkeler için katılım umutlarına odaklanması dillendirerek Alman seçmenlerinden oy istediler. Sosyal Demokrat Parti SPD 2014 seçimlerinde yüzde 27.3 oy almıştı.

Yeşiller, Avrupa'nın geleceği için Avrupa'nın kendi içinde reforma gitmesini istedi

Alman Yeşiller Partisi, Avrupa Parlamentosu için Ska Keller ve Bas Eickhout'dan oluşan iki adayla yarışını sürdürecek. Her iki adayın da de mevcut yasama döneminde Avrupa Parlamentosu'nda görev yapmış tecrübeli isimleri tekrar aday gösterdi. Ska Keller ayrıca Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EGP) de lider adayıdır. Yeşil Parti'nin seçim programı "Avrupa'nın vaatlerini yenilemek" sloganına sahip. Vergilendirme politikası, iklim koruma ve dünya ticareti alanındaki ivme ile, AB güçlendirilmelidir. Parti ayrıca sınır koruma ajansı Frontex'in tek taraflı silahlanmasına karşı çıkıyor. Alman Yeşillen 2014 seçimlerinde Avrupa Parlamentosununsa yüzde 10.7 oy alarak 13 vekil gönderme başarısı göstermişti.

Liberaller "Avrupa Şansını İyi Kullanalım" sloganı ile seçime hazırlandı

Alman Liberal Parti (FDP)'nin ulusal bir adayı Nicola Beer, aynı zamanda Federal Meclis üyesi ve partinin genel sekreteridir. 2019 Avrupa seçimlerinde FDP, AB'deki yeni bir yapı için "Avrupa şansını iyi kullanalım" sloganını ön plana çıkararak Avrupa Birliği'nin güçlenmesinin Avrupa için son şans olduğu temasını işledi. kampanya boyunca Avrupa sınır ajansı Frontex "gerçek sınır koruma otoritesi" olarak geliştirilmesini istedi. Alman Liberaller 2014 yılında 3,4 oy aldılar.

Sol Parti, Frontex'in Dağılması İstiyor

Alman Sol Parti Avrupa Parlamentosu için iki adayla yarışını sürdürdü. Özlem Alev Demirel ve halen Avrupa Parlamentosunda bulunan Martin Schirdewan ile 2019 Avrupa seçimlerine hazırlanan Sol Parti, Seçim programında "Avrupa için dayanışma" sloganıyla başladı. Sol Parti, ücretsiz toplu taşıma ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması çağrısında bulundu. Ayrıca, Avrupa sınır koruma ajansı Frontex'in dağılması isterken, bunun yerine tek bir Avrupa deniz kurtarma programının kurulmasını istedi.

Afd, Almanya'nın AB'den Çekilmesini İstiyor

İslam ve yabancı karşıtı söylemleriyle Alman ırkçıların oylarını alarak güçlenen Almanya için Alternatif Partisi AfD'nın Avrupa Parlamentosu adayı Jörg Meuthen'le seçimlere gidiyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma isteği Brexit gibi Almanya'nın da AB çıkmasını Dexit olmasını istiyor. Avrupa Birliği hakkında şüpheci yaklaşımı olduğunu isteyen AfD, Almanya'nın Euro'dan çıkarak tekrar Deutsche Mark'a dönmeyi istiyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD, 2014 seçimlerinde yüzde 7.1 oranında oy almıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA