Almanya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye üye olmasını destekliyor

27.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:10

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerine başlamasını istediklerini söyledi.

Başbakan Merkel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Berlin'deki görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, Almanya'nın Arnavutluk ve diğer Batı Balkan ülkeleri için AB perspektifini güçlü şekilde desteklediğinin altını çizdi.

Her iki ülkenin de son yıllarda ciddi ilerleme kaydettiğini vurgulayan Merkel, "Mart ayında yapılacak AB Konseyi toplantısında Arnavutluk ile ve aynı zamanda Kuzey Makedonya için AB üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya varmak istiyoruz." dedi.

Alman Şansölye, Arnavutluk'un "yargı reformu" konusundaki ilerlemesini överek, hukukun üstünlüğü ile ilgili konuların ülkenin AB'ye katılım sürecinde önemli rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.

Merkel, "Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üye olması hepimizin çıkarına olacak." ifadesini kullandı.

Fransa, geçen yıl Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB üyelik müzakerelerinin başlatılmasını engellemiş ve her iki ülkenin de müzakerelerin başlayabilmesi için daha fazla reform uygulaması gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA