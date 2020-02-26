Almanya Anayasa Mahkemesi 'yardımlı intihar' hakkında kararını verdi
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Almanya Anayasa Mahkemesi 'yardımlı intihar' hakkında kararını verdi

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, profesyonel yardımla intiharı yasaklayan 2015 tarihli yasayı "kişinin kendi ölümünü seçme hakkı" olduğunu belirterek anayasaya aykırı buldu.

26.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:32
Almanya Anayasa Mahkemesi 'yardımlı intihar' hakkında kararını verdi

'da , profesyonel yardımla intiharı yasaklayan 2015 tarihli yasayı, "kişinin kendi ölümünü seçme hakkı" olduğunu belirterek anayasaya aykırı buldu.


Yargıç Andreas Vosskuhle, kişinin kendi ölümünü tayin hakkına "ölümü için yardım isteme hakkının" da dahil olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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