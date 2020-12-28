Almanya, Amerika, İsveç'te asgari ücret ne kadar? Dünyada asgari ücret sıralaması 2021!

Almanya, Amerika, İsveç'te asgari ücret ne kadar? sorular vatandaşlar tarafından Türkiye'de asgari ücretin açıklanmasından sonra merak konusu oldu. Peki, dünyada asgari ücret oranları ne durumda. Asgari ücretin en çok olduğu ülke ve en az olduğu ülke hangisi? İşte dünyada asgari ücret sıralaması 2021!

Türkiye'de 2021da uygulanacak asgari ücret 2 bin 825 TL olarak belirlendi. Dünya genelinde bazı ülkelerde asgari ücret uygulaması Türkiye'de olduğu gibi sabitken asgari ücret uygulaması bazı ülkelerde uygulanmıyor. Bazı ülkelerde ise bölgelere göre değişiyor. Peki, dünyada ve Türkiye'de asgari ücret farkı, oranları ne kadar? İşte dünyada asgari ücret sıralaması 2021!

ALMANYA'DA, ABD'DE, İSVEÇ'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg'da brüt asgari ücret 2 bin 142 euro. İkinci sırada bin 656 euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), İngiltere (1599), Belçika (1594), Almanya (1584) ve Fransa (1539) takip ediyor.

Aşağıdaki tabloda Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin asgari ücret miktarını görebilirsiniz.

En düşük asgari ücret 213 euro ile Arnavutluk'ta. Bu ülkeyi Bulgaristan (312), Karadağ (331), Sırbistan (343) ve Türkiye (yaklaşık 390 euro) izliyor.

Türkiye'nin asgari ücrette geride bıraktığı tek AB üyesi Bulgaristan oldu.

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi bazı ülkelerde ise asgari ücret bulunmuyor. Almanya'da ocak ayından itibaren saatlik asgari ücret 9.35'ten 9.50 euroya yükselecek.

DÜNYADA ASGARİ ÜCRET SIRALAMASI 2021!

Aşağıdaki tabloda Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin asgari ücret miktarını görebilirsiniz.

AB ÜLKELERİ 2020 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRETLERİ EUROSAT VERİLERİ

EURO KURU DEĞERİ; 6,55 17 ŞUBAT 2020 TARİHİ İTİBARİYLE

1.LÜKSEMBURG 2143 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 14 BİN 36 TL, ASGARİ ÜCRETİN4,76 KATI

2.İRLANDA 1658 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 10 BİN 859 TL, ASGARİ ÜCRETİN 3,68 KATI

3.HOLLANDA 1635 EURO TL KARŞILIĞNDA DEĞERİ 10 BİN 709 TL, ASGARİ ÜCRETİN3,63KATI

4.İNGİLTERE 1597 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 10 BİN 460 TL, ASGARİ ÜCRETİN 3,55 KATI

5.BELÇİKA 1594 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 10 BİN 440 TL, ASGARİ ÜCRETİN 3,54 KATI

6.ALMANYA 1580 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 10 BİN 355 TL, ASGARİ ÜCRETİN 3.51KATI

7.FRANSA 1540 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 10 BİN 80 TL, ASGARİ ÜCRETİN 3.42 KATI

8.İSPANYA 1050 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 6 BİN 877 TL, ASGARİ ÜCRETİN 2,33 KATI

9.SLOVENYA 940 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 6157 TL, ASGARİ ÜCRETİN 2.09KATI

10.MALTA 777 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 5 BİN 89 TL, ASGARİ ÜCRETİN 1,72KATI

11.YUNANİSTAN 758 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 4 BİN 964 TL, ASGARİ ÜCERTİN 1.68 KATI

12.PORTEKİZ 741 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 4 BİN 853 TL, ASGARİ ÜCRETİN 1.64 KATI

13.POLONYA 611 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 4 BİN TL, ASGARİ ÜCRETİN 1.35KATI

14.LİTVANYA 607 EUROTL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 3 BİN 975 TL, ASGARİ ÜCRETİN1.35KATI

15.ESTONYA 584 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 3 BİN 825 TL, ASGARİ ÜCRETİN 1.29 KATI

16.SLOVAKYA 580 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 3 BİN 799 TL, ASGARİ ÜCRETİN 1.29 KATI

17.ÇEK CUMHURİYETİ 575 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 3 BİN 766 TL, ASGARİ ÜCRETİN 1.27 KATI

18.HIRVATİSTAN 546 EUROTL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 3 BİN 576 TL, ASGARİ ÜCRETİN 1.21 KATI

19.MACARİSTAN 487 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 3 BİN 189 TL, ASGARİ ÜCRETİN 1,08 KATI

20.ROMANYA 466 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 3 BİN 52 TL, ASGARİ ÜCRETİN 1,03 KATI

21. TÜRKİYE 448 EURO ASGARİ ÜCRET BRÜT 2940 TL

22.LETONYA 430 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ 2 BİN 816 TL

23.BULGARİSTAN 312 EURO TL KARŞILIĞINDA DEĞERİ2 BİN 43 TL

Yıllık bazda işçilerin nominal asgari ücret kazancı sıralaması ilk 20 ülke şöyle;

-Avustralya: 28 bin 768 dolar

-Lüksemburg: 27 bin 90 dolar

-Yeni Zellanda: 25 bin 521 dolar

-Monako: 23 bin 487 dolar

-İrlanda: 21 bin 835 dolar

-Birleşik Krallık: 21 bir 813 dolar

-Hollanda: 21 bin 348 dolar

-Belçika: 21 bin 141 dolar

-Almanya: 20 bin 989 dolar

-Fransa: 20 bin 272 dolar

-San Marino: 20 bin 245 dolar

-İsrail: 17 bin 667 dolar

-Kanada: 17 bin 536 dolar

-ABD: 15 bin 80 dolar

-Japonya: 14 bin 111 dolar

-Güney Kore: 13 bin 855 dolar

-Andorra: 13 bin 796 dolar

-İspanya: 11 bin 615 dolar

-Bahamalar: 10 bin 920 dolar

-Slovenya: 10 bin 890 dolar

Türkiye'de ise son belirlenen asgari ücretle yıllık bazda işçilerin nominal asgari ücret kazancı (bugünkü dolar kuruna göre) 4 bin 573 dolara denk düşüyor. Bu durumda saat ücreti 1,9 dolar olarak hesaplanıyor.