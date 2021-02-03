Almanya Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi
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Almanya Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi

03.02.2021 00:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:14
Almanya Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'da 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'da 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Merkel, Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert aracılığıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Nawalnıy'ın ceza almasına tepki göstererek, "Aleksey Navalnıy aleyhindeki karar hukuk devleti ilkesinden çok uzakta. Navalnıy derhal serbest bırakılmalıdır. Barışçıl göstericilere yönelik şiddet sona ermelidir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da paylaşımında, Navalnıy aleyhinde verilen kararı hukuk devleti ilkesine vurulmuş bir darbe olarak niteledi.

Maas, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Navalnıy hakkındaki hukuki süreci keyfi olduğu gerekçesiyle daha 2017 yılında eleştirdiğini hatırlatarak, Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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