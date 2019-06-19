Almanya, aile içi şiddete maruz kalan erkekler için koruma programı başlatıyor

Almanya'da iki eyalet, ülke tarihinde ilk kez olmak üzere aile içi şiddete maruz kalan erkeklere yönelik koruma programı başlattı.

Alman basında yer alan haberlere göre Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yetkilileri, şimdilik iki eyalette hayata geçirilen üç aşamalı program ile şiddet mağduru erkeklerin korunmasının amaçlandığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle