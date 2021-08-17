Almanya, Afganistan'daki yerel personelin tahliyesi için Taliban'la doğrudan müzakere yürütecek
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Almanya, Afganistan'daki yerel personelin tahliyesi için Taliban'la doğrudan müzakere yürütecek

Almanya, Afganistan'daki yerel personelin tahliyesi için Taliban'la doğrudan müzakere yürütecek
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın Afganistan'da çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile müzakere yürüteceği bildirildi.

Almanya'nın Afganistan'da çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile müzakere yürüteceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Yerel personeli, güvenli şekilde tahliye edebilmek amacıyla Büyükelçi Markus Potzel, Taliban ile görüşecek. Büyükelçimiz daha önce Taliban ile Afgan yönetimi arasında barış görüşmelerine katılmıştı. Bu akşam Doha'da olacak." ifadesini kullandı.

Maas, Taliban'ın havalimanına sadece yabancı vatandaşların geçişine izin verdiğini vurguladı.

Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer da iki "A400" kargo uçağıyla Kabil'den Taşkent'e 3'er uçuş planladıkları bilgisini paylaştı.

Karrenbauer, 15 farklı milletten 180 kişiyi de tahliye etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, Kabil'deki güvenlik durumuna göre ABD'den uçakların inişi ve kalkışı için izin beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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