Almanya, Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesinde Özbekistan'la iş birliği yapacak
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Almanya, Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesinde Özbekistan'la iş birliği yapacak

Almanya, Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesinde Özbekistan'la iş birliği yapacak
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesinde iş birliği yapma konusunda anlaştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesinde iş birliği yapma konusunda anlaştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Özbek-Alman ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularıyla bölgesel iş birliğinin önemli yönleri ele alındı.

Afganistan'daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulunan iki cumhurbaşkanı, bu ülkedeki askeri-siyasi gerilimlerin tırmanmasının bölgesel ve uluslararası güvenlik üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceğini ifade etti.

İki lider, Afgan sorununun barışçıl çözümüne yönelik ortak çabaları yakından koordine etme ve bölgedeki durumla ilgili düzenli siyasi istişareler yapma konusunda anlaştı.

Mirziyoyev ve Steinmeier, Alman vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesinde iş birliği yapma konusunda da mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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