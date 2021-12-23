Almanya, Afganistan'da Almanlar için çalışanların tahliyesini hızlandırmak istiyor - Haberler
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Almanya, Afganistan'da Almanlar için çalışanların tahliyesini hızlandırmak istiyor

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Afganistan'da geçmişte Alman kurum ve STK'larına çalışmış savunmasız insanların tahliyesini hızlandırmak istediklerini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Afganistan'da geçmişte Alman kurum ve STK'larına çalışmış savunmasız insanların tahliyesini hızlandırmak istediklerini söyledi.

Baerbock, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Afganistan için ülkesinin hazırladığı eylem planını anlattı.

Risk altındaki Afganların Almanya'ya girişini kolaylaştırmak için bürokratik engelleri kaldıracaklarını belirten Baerbock, Almanya'nın kabul edeceğini açıkladığı 15 bin kişi ile 135 Alman vatandaşının Afganistan'da unutulmadığını dile getirdi.

Baerbock, Afganistan'da geçmişte Alman kurum ve STK'larına çalışmışların tahliyesini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Sizleri unutmadık. Herkesin güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Afganistan'ın zamanın en büyük insani felaketine doğru gittiği konusunda uyarıda bulunan Baerbock, "Afganistan'da ekonominin büyük bir bölümü çöktü, 24 milyondan fazla insanın hayatta kalabilmesi için bu kış insani yardıma ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Baerbock, bir soru üzerine, Taliban'ı resmen tanımalarının söz konusu olmadığını yineledi.

Almanya, Afganistan'da Almanlar için çalışanların tahliyesini hızlandırmak istiyor

Almanya, Afganistan'da Almanlar için çalışanların tahliyesini hızlandırmak istiyor

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AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

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