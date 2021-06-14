Almanya açık havada maskelerin çıkarılmasını tartışıyor
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Almanya açık havada maskelerin çıkarılmasını tartışıyor

Almanya açık havada maskelerin çıkarılmasını tartışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, vaka sayılarının düşmesiyle maske takma zorunluluğunun ilk aşamada açık havada kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, vaka sayılarının düşmesiyle maske takma zorunluluğunun ilk aşamada açık havada kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

Almanya'da korona virüs salgınında vaka sayısındaki düşüşün sürmesi, maske zorunluluğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, maske takma zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik Alman medyasına değerlendirmelerde bulundu. Bakan Spahn, "Düşen vakalarda aşamalı olarak ilerlemeliyiz. İlk adımda, maske zorunluluğuna açık havada son verilebilir. Sayıların çok düşük olduğu ve aşılama oranının yüksek olduğu bölgelerde ise maske zorunluluğu iç mekanlarda kademeli olarak kaldırılabilir. Şüpheniz varsa özellikle seyahat ederken ve kapalı mekanlarda, toplantılarda maske takın" diyerek uyarıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht dün yaptığı açıklamada, "Eyaletlerdeki yetkililer, insidans değerinin düşmeye devam etmesi halinde maske zorunluluğunun ölçülü bir uygulama olup olmadığını titizlikle gözden geçirmeli" ifadelerini kullandı. Bakan bunun öğrencilerin maske takmak zorunda olduğu okullar için de geçerli olduğunu belirtmişti.

Sosyal Demokrat Partili Halk Sağlığı Uzmanı Karl Lauterbach ise maske zorunluluğunun yumuşatılmasının mümkün olduğuna dikkat çekerek, "Geçtiğimiz aylarda virüsün daha çok iç mekanlarda bulaştığını öğrendik" dedi. Lauterbach, bu nedenle açık havada maske takmanın şart olmadığını ifade etti. Uzman, mesafe kurallarına uymanın halen çok önemli olduğunu, bunun Avrupa Şampiyonası maçlarının izlendiği restoran ve barlar için de geçerli olduğunu kaydetti. Lauterbach, "İnsanların dar alanlarda birlikte maç izlememesi gerekir" dedi.

Almanya'da salgın hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 549 yeni vaka tespit edildiği, 10 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. 83 milyon nüfusa sahip olan Almanya'nın dörtte birinden fazlasının tamamen aşılandığı belirtildi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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