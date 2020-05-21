Almanya AB'ye de para yağdırıyor Almanya, Korona salgınını kontrol altına aldı, sıra Avrupa Birliği'ne (AB) geldi.

Almanya, Korona salgınını kontrol altına aldı, sıra Avrupa Birliği'ne (AB) geldi. Ekonomik durgunluk ve dağılma riski ile karşı karşıya olan AB'nin geleceği için yeni bir ivmeye ihtiyacı var. Dün video konferans yoluyla görüşen Fransız ve Alman liderler, birliğin yeniden yapılanması için, daha önce kararlaştırılan yardım paketine ek olarak, yarım trilyon Euro'luk bir fon daha önerdiler.