Almanya AB ülkelerinden aldığı Covid-19 hastalarının tedavi masraflarını üstlenecek
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Avrupa Birliği, Koronavirüs, Almanya, Avrupa, Dünya

Almanya AB ülkelerinden aldığı Covid-19 hastalarının tedavi masraflarını üstlenecek

Almanya şu ana kadar diğer Avrupa ülkelerinden kabul ettiği 2002den fazla Covid-19 hastasının tedavi masraflarını 'Avrupa Birliği dayanışması' adına üstleneceğini duyurdu

20.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:39
Almanya AB ülkelerinden aldığı Covid-19 hastalarının tedavi masraflarını üstlenecek

Almanya şu ana kadar diğer Avrupa ülkelerinden kabul ettiği 200'den fazla Covid-19 hastasının tedavi masraflarını 'Avrupa Birliği dayanışması' adına üstleneceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert tedavilerin tam olarak kaça mal olacağını belirtmedi ancak bunun "Avrupa dayanışması" meselesi olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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