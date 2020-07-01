Almanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı
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Almanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

eu2020.de logosunun takılması detaylar Almanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı Almanya 6 ay boyunca AB Dönem Başkanlığı'nı yürütecek BERLİN (AA) – Almanya, 6 ay boyunca yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Hırvatistan'dan devraldı.

01.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:16

eu2020.de logosunun takılması detaylar Almanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

Almanya 6 ay boyunca AB Dönem Başkanlığı'nı yürütecek

BERLİN (AA) – Almanya, 6 ay boyunca yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Hırvatistan'dan devraldı.

Almanya'nın "Birlikte Avrupa'yı yeniden güçlendirmek" sloganıyla 31 Aralık'a kadar yürüteceği dönem başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık, ekonomik ve sosyal etkileriyle mücadele edilmesine ağırlık verilecek.

Alman hükümetinin resmi programında, Avrupa'nın Kovid-19 krizinden güçlü bir şekilde çıkması için tüm güçle çalışılacağı belirtilerek, Avrupa'nın geleceği ile ilgili de AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçenin belirlenmesi, iklimin korunması, dijitalleşme, hukukun üstünlüğü ve Avrupa'nın dünyadaki rolü ile İngiltere'nin birlikten ayrılmasına ilişkin müzakereler gibi konuların Almanya'nın dönem başkanlığında önemli yer alacağı ifade edildi.

Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı yapacağı dönemde AB-Afrika ve AB-Çin zirvelerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin dönem başkanlığında beklentilerin büyük olduğunu bildiğini ifade ederek, "Krizden iyi bir şekilde çıkarak ve Avrupa'yı geleceğe hazırlayarak bu beklentileri yerine getirmek istiyoruz." dedi.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı

AB Konseyi Dönem Başkanlığı, altı aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Almanya'dan sonra 1 Ocak 2021'de Portekiz üstlenecek.

Almanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

Kaynak: AA

Manşet

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