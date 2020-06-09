Almanya, AB dışındaki ülkelere seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatmayı planlıyor Almanya'da federal hükümet, AB ülkeleri dışındaki 160'dan fazla ülkeye uyguladığı seyahat uyarılarını 31 Ağustos'a kadar uzatmayı planlıyor.

Almanya'da federal hükümet, AB ülkeleri dışındaki 160'dan fazla ülkeye uyguladığı seyahat uyarılarını 31 Ağustos'a kadar uzatmayı planlıyor.

Almanya, AB dışındaki ülkeler hariç vatandaşlarına yaptığı "seyahat etmeyin" uyarısını uzatmayı planlıyor. Federal hükümetin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışındaki 160'dan fazla ülkeye yönelik uyguladığı seyahat uyarılarını 31 Ağustos'a kadar uzatmak istediği bildirildi. Belirli kriterleri karşılayan ülkeler için istisnalar yapılabileceği ifade edildi. Seyahat uyarısının 15 Haziran'da sona ermesi bekleniyordu. Federal kabinenin düzenlemeyi Çarşamba günü onaylaması bekleniyor.

Ayrıca Federal Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, yolculuklara karşı danışmanlık verilmesi uygulamasına devam etmeyi kabul etti. Uygulama, herhangi bir ülkedeki virüs vakasında beklenmedik artış yaşanması üzerine Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığına danışmanlık yapmasını içeriyor.

Öte yandan Almanya, seyahat uyarısını 15 Haziran'dan itibaren 26 AB ülkesi için kaldırma kararı almıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA