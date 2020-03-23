Almanya, 750 milyar euroluk paketi onayladı Koronavirüs salgınının ekonomik etkisine karşı hazırlanan 750 milyar euroluk virüs yardım paketinde, küçük şirketlere ve serbest meslek sahiplerine üç ay boyunca 15 bin euro yardım yapılması öngörülüyor.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkisine karşı hazırlanan 750 milyar euroluk virüs yardım paketinde, küçük şirketlere ve serbest meslek sahiplerine üç ay boyunca 15 bin euro yardım yapılması öngörülüyor Kaynak: Dunya.com