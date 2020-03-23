Almanya, 750 milyar avroluk virüs yardım paketini onayladı Almanya Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs salgınının bireyler ve şirketler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için 750 milyar avroluk bir yardım paketini onayladı.

Almanya Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs salgınının bireyler ve şirketler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için 750 milyar avroluk bir yardım paketini onayladı.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun salgının ekonomik etkisini hafifletmek için 750 milyar avroluk bir yardım paketini ve 156 milyar avroluk ek bütçeyi onayladığı belirtildi.

Buna göre, Alman hükümeti yeni borçlanmaya giderek, ülkede yeni borçlanmaya gerek duyulmayan bir durum olarak ifade edilen "kara sıfır" (black zero) politikasına son vermiş olacak.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkisine karşı hazırlanan 750 milyar avroluk virüs yardım paketinde, küçük şirketlere ve serbest meslek sahiplerine üç ay boyunca 15 bin avro yardım yapılması öngörülüyor.

Pakete göre, koronavirüsün ekonomik etkisine karşı Almanya Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) devreye sokulacak. Fonun özellikle daha büyük ve zor şirketler için merkezi araç olması bekleniyor. Hükümet, WSF'yi şirketlerin kendilerini korumak için kullanabileceği teminat olarak sunacak.

Zor durumdaki Alman şirketlerinin satın alınmaması için fonun bir kısmı doğrudan şirket hisselerini satın almak için kullanılabilecek.

Almanya, söz konusu salgınla mücadele içinde 55 milyar avro ve kısa süreli çalışma ödenekleri için de 10 milyar avrodan fazla ödenek ayırdı.

İstihdamı korumak hükümete milyarlarca avroya mal olacak

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, düzenlediği basın toplantısında, "156 milyar avro değerindeki ek bütçe, koronavirüsün ekonomik etkisinin üstesinden gelebilmek için her şeyi kullanabileceğimizi gösterecek." dedi.

Scholz, firmalara hızlıca ilk desteği sağlamayı istediklerini belirterek, ülke vatandaşlarının gelir kaybının en az seviyede tutulmasını sağlayarak, onların gelir kayıplarının telafi etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Almanya'daki yoğun bakım yatak sayısını şimdiki seviyenin iki katına çıkarmaya karar verdiklerini bildiren Scholz, ülkede istihdamı korumanın hükümete milyarlarca avroya mal olacağını vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de söz konusu krizden dolayı hiçbir işin kaybolmasını istemediklerini belirtti. Altmaier, bu yıl Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılasında yaşanacak düşüşün 2008-2009 finansal krizinden daha yüksek olabileceğine işaret etti. 2009 Almanya ekonomisi yüzde 5,6 daralmıştı.

Başbakan Angela Merkel'in tedbirleri kapsamında kendini karantina alması nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısına video konferans yoluyla katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA