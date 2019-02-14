Almanya 7 Yıldır Arıyordu! Konya'da Yakalandı
ALMANYA'nın Köln kentinde doğan, Konya'nın Hüyük ilçesi nüfusuna bağlı Ali Tecim hakkında 2012'de Rus uyruklu 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalama kararı verildi.
ALMANYA'nın Köln kentinde doğan, Konya'nın Hüyük ilçesi nüfusuna bağlı Ali Tecim hakkında 2012'de Rus uyruklu 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalama kararı verildi. Alman mahkemeleri tarafından verilen yakalama kararlarının ardından Tecim, Almanya'dan kaçarak izini kaybettirdi. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Tecim'in memleketinde saklanabileceğini değerlendiren Türk polisi, arama çalışması başlattı. Polis, Ali Tecim'in merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Bunun üzerine dün sabah saatlerinde eve baskın düzenleyen polis, Ali Tecim evde yakalayarak gözaltına aldı. Tecim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Hürriyet