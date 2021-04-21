Almanya 4 Temmuz'dan itibaren Afganistan'dan çıkmayı planlıyor
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Almanya 4 Temmuz'dan itibaren Afganistan'dan çıkmayı planlıyor

Almanya 4 Temmuz'dan itibaren Afganistan'dan çıkmayı planlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Afganistan'daki Alman askerlerinin 4 Temmuz'dan itibaren geri çekilebileceğini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Afganistan'daki Alman askerlerinin 4 Temmuz'dan itibaren geri çekilebileceğini açıkladı.

ABD ve NATO'nun Afganistan'daki askeri birliklerin tamamen geri çekileceğine yönelik açıklamalarının ardından Almanya'nın ülkeden çıkacağı tarihe yönelik açıklama geldi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer yaptığı açıklamada, Alman ordusunun 4 Temmuz'dan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayabileceğini ve ağustos ayının ortasına kadar çekilmenin tamamlanabileceğini duyurdu. Bakan Kramp-Karrenbauer, "Biz hep 'birlikte girdik, birlikte çıkarız' dedik. Düzenli bir geri çekilmeden yanayım. Müttefiklerin planladığı 11 Eylül'e kadar çekilme planından daha önce çekilebiliriz. Bundeswehr (Alman ordusu), ağustos ortasına kadar Afganistan'dan ayrılabilir" ifadelerini kullandı.

NATO müttefiklerinin 10 binin üzerinde askerinin bulunduğu Afganistan'da, Almanya'nın Mezar-ı Şerif'te konuşlu yaklaşık bin 100 askeri Afgan birliklerini eğiterek danışmanlık hizmeti veriyor. 18 yıldır Afganistan'da bulunan Alman askerlerinin 53'ü görev sırasında hayatını kaybetti. Alman ordusunun Afganistan'daki misyonunun 1 yıllık maliyeti ise 427 milyon euroyu buluyor.

Almanya, 2014 yılında "Uluslararası Afganistan Güvenlik Destek Kuvveti (ISAF)" misyonunun sona ermesi ile ülkedeki birliklerinin bir bölümünü geri çekmişti. Alman ordusu, muharip birliklerini çekme sürecinde Trabzon'u kullanmış, Afganistan'da bulunan askeri araçlar ve malzemeler uçaklarla Trabzon Limanı'nda oluşturulan lojistik aktarma noktasına, buradan da gemilerle Almanya'ya taşınmıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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