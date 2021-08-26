Almanya, 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen yerel personele yardım etmeye çalışacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan ayrılmak isteyen yerel personel ve ailelerine yardım etmeye çalışacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan ayrılmak isteyen yerel personel ve ailelerine yardım etmeye çalışacağını söyledi.

Merkel, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Bankası (WB) ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) üst yöneticileriyle buluşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Merkel, Afganistan'da Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamayı kınayarak, "Henüz tüm ayrıntıları bilmiyoruz ancak teröristler ülkeden ayrılmayı umarak havalimanı kapılarının dışında bekleyen insanları hedef aldı. Bu insanlar güvenlik ve özgürlük istiyorlardı ve bu nedenle bu çok alçakça bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Şansölyesi, Kabil'deki saldırıların intihar bombacıları tarafından düzenlendiğini değerlendirdiklerini vurguladı.

Almanya'nın Afganistan'dan tahliye uçuşlarının bugün sona ereceğine işaret eden Merkel, "31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan ayrılmak isteyen yerel personele yardım etmeye çalışacağız." dedi.

Merkel, yerel personele söz konusu yardımın sağlanması için Almanya Dışişleri Bakanlığının Taliban ile görüşmeler yaptığını sözlerine ekledi.

Alman Başbakanı, 28-30 Ağustos'ta İsrail'e yapacağı ziyaret Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş