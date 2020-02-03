Almanya, 2019'daki cari fazlası ile 4'üncü kez dünya birincisi oldu

03.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:02

Almanya, küresel ticari gerilimlere karşın geçen yıl 293 milyar dolar ile art arda 4'üncü kez dünyada en fazla ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nden (Ifo) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Almanya'nın mal, hizmet ve yatırım akışını ölçen cari hesap fazlası, ülkenin GSYH'sinin yüzde 7,6'sına yükseldi. 2018'de bu rakam, GSYH'nin yüzde 7,3'üne denk gelmişti.

Almanya, geçen yıl 293 milyar dolar ile dünyada art arda 4'üncü kez en fazla ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.

Almanya'yı, 194 milyar dolarla Japonya izlerken, Çin 183 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Japonya'nın cari fazlası GSYH'sinin yüzde 3,8'ine, Çin'in cari fazlası ise GSYH'sinin yüzde 1,3'üne denk geldi.

IMF, Avrupa Komisyonu ve Washington yönetimi, Almanya'ya uzun zamandır küresel ekonomik dengesizlikleri azaltmak için maaşları ve yatırımları yükselterek iç talebi artırma çağrısı yapıyordu. Almanya'nın cari işlemler dengesinin GSYH'sine oranı, son 9 yıldır Avrupa Komisyonu'nun belirlediği yüzde 6 olan gösterge eşiğinin üzerinde seyrediyor.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD, geçen yıl 490 milyar dolarla dünyada cari açığı en fazla olan ülke olarak kayıtlara geçti. Söz konusu rakam, geçen yıl ülkenin GSYH'sinin yüzde 2,3'üne denk geldi. ABD'yi, 117 milyar dolarla İngiltere ve 51 milyar dolarla da Brezilya takip etti.

Kaynak: AA