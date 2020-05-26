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Almanya 2. Bundesliga: Wehen: 0 - Sandhausen: 1

Almanya 2. Bundesliga'da Sandhausen, Wehen'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek düşme hattından bir nebze olsun uzaklaştı.

Almanya 2. Bundesliga: Wehen: 0 - Sandhausen: 1
26.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:35

Almanya 2. Bundesliga'da Sandhausen, Wehen'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek düşme hattından bir nebze olsun uzaklaştı.

Almanya 2. Bundesliga'da alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Sandhausen, Wehen'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. İlk yarının uzatma bölümünde Dennis Diekmeier'in golüyle öne geçen konuk ekip, mücadele boyunca skoru korumayı başardı ve 3 puana uzandı. Wehen'de 79. dakikada ikinci sarı kartını gören Tobia Schwede, kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Wehen 28 puanla 17. sırada kalırken, Sandhausen puanını 33'e yükseltti ve düşme hattıyla arasındaki farkı 5'e çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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