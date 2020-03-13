Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle...
Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.
13.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:32
Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA