Almanya, 1 Mart'tan itibaren AB dışından işçi alımına başlıyor

05.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:33

Almanya iş gücü açığını kapatmak için 'Nitelikli İş Gücü Göç Yasası' kapsamında 1 Mart 2020'de Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından işçi alımına başlıyor.

Bu bağlamda Köln Ticaret ve Sanayi Odası'nda 'Nitelikli İş Gücü Göç Yasası'na dair bir toplantı yapıldı. Yoğun ilgi gören programda yasanın getirdiği imkan ve fırsatlar ve yeni yasanın beraberinde getireceği zorluklar konuşuldu.

Kaynak: DHA