Almanların yüzde 55'i 'Trafik Işığı' koalisyonu istiyor - Haberler
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Almanların yüzde 55'i "Trafik Işığı" koalisyonu istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Almanların yüzde 55'i

Almanya'da bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, halkın yüzde 55'i Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan "Trafik Işığı" koalisyonunu destekliyor.

Almanya'da bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, halkın yüzde 55'i Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan "Trafik Işığı" koalisyonunu destekliyor.

Almanya'da Civey Enstitüsü tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında, Alman halkının yüzde 22'sinin Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU, liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller koalisyonuna olumlu baktığı belirtildi.

Insa kamuoyu araştırma şirketinin CDU/CSU destekçileri arasında yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 44'ü Armin Laschet'in parti başkanı olarak kalmasını istedi. Ankete göre katılımcıların yüzde 51'i ise Laschet'in başkan olmasını istemiyor.

Halkın yüzde 55'i Trafik Işığı koalisyonu istiyor

Almanya kamu yayıncısı ARD'nin Infratest dimap araştırma şirketine yaptırdığı ankette, katılımcıların yüzde 62'si SPD adayı Olaf Scholz'un, yüzde 16'sı CDU/CSU adayı Laschet'in şansölye olmasını istiyor. Ankette, yüzde 55'lik bir çoğunluk SPD, Yeşiller ve Liberal Parti'nin olduğu Trafik Işığı koalisyonundan yana, katılımcıların yüzde 33'ü CDU/CSU, Yeşiller ve FDP'den oluşan Jamaika koalisyonundan yana görüş bildirdi.

Liberal parti destekçilerinin yüzde 41'i trafik ışığı koalisyonunu, yüzde 51'i Jamaika koalisyonunu destekliyor. Yeşiller destekçilerinin yüzde 81'i ise Trafik Işığını istiyor, yüzde 16'sı Jamaika koalisyonunu destekliyor. - BERLİN

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