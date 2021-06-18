Almanların yüzde 49.6'sı bir kez aşılandı
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Almanların yüzde 49.6'sı bir kez aşılandı

Almanların yüzde 49.6'sı bir kez aşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), Alman halkının yüzde 49.6'sının korona virüse karşı bir kez aşı olduğunu açıkladı.

Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), Alman halkının yüzde 49.6'sının korona virüse karşı bir kez aşı olduğunu açıkladı.

Almanya, korona virüs salgını ile mücadelesinde aşı kampanyasını sürdürüyor. Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki aşılama kampanyasına ilişkin son verileri paylaştı. Almanya'da 27 Aralık tarihinden bu yana 63 milyon 633 bin 46 kişinin bir kez aşı olurken, aşı olanların oranının ise yüzde 49.6 olduğu açıklandı. Ülkede iki doz aşısını yaptıranların sayısı ise 23 milyon 916 bin 490'a ulaştı.

100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde 7 günde vaka sayısı 9 eyalette 10 vakanın altına indi. Almanya İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için ülkeye girişlerde kısıtlamalar getiren Alman hükümeti, aşısını tamamlamış Avrupa Birliği (AB) ülkesi vatandaşı olmayan kişilerin 25 Haziran'dan itibaren turist olarak veya iş seyahati için Almanya'ya giriş yapmasına imkan sağlanacak.

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AB'in izin verdiği aşıları olanlar ülkeye girebilecek

Almanya, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından kullanım onayı verilen aşıları yaptıran kişilerin ülkeye girişine izin verilecek. AB tarafından BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşırları kabul edilirken Türkiye'de kullanılan Çin aşısı Sinovac ve Rusya'da geliştirilen Sputnik V'nin EMA'daki incelemeleri devam ediyor.

Almanya'da son 24 saatte bin 76 yeni vaka tespit edilirken, 91 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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