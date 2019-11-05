Almanların ünlü otel zinciri Steinberger'i Çinli Huazhu satın alıyor

05.11.2019 09:52

Bonn'da hizmet veren ve grubun ilk oteli 1999 yılına kadar Federal Almanya'nın resmi konuk evi olarak kullanılmış. Otel, Britanya Kraliçesi, Japon imparatoru ve çok sayıda Amerikan başkanını ağırlamış. Şansölye Adenauer, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki müzakereleri de bu otelde yapmış. Huazhu, 2025 yılına kadar grubun otel sayısını 250'ye cirosunu ise bir milyar euronun üzerine çıkarmayı hedefliyor…

1930 yılında Albert Steigenberger tarafından kurulan ve ilk otelini Bonn'da açan Steinberger otel zincirini Shanghai merkezi Huazhu Grubu satın alacağını açıkladı. Grubun Ren nehri üzerinde ve Bonn kentinin güneyinde yer alan ilk oteli, İkinci Dünya Savaşı'ndan 1999 yılına değin Federal Almanya'nın resmi konukevi olarak hizmet verdi. Britanya Kraliçesi, Japon İmparatoru ve Amerikan başkanları gibi çok sayıda ünlü ismi ağırlayan otel, aynı zamanda Şansölye Adenauer'un İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki müzakerelerine de ev sahipliği yapmış.

Steinberger zincirinin de dahil olduğu Deutsche Hospitality Grubu bünyesinde 19 ülkede, Intercity, Maxx veya Jaz markalarıyla hizmet veren 118 oteli bulunuyor. Grubu 700 milyon euroya satın alan Shanghai merkezli Huazhu Grubu, dünya çapında 500 bin odaya sahip ve 5 bin 100 oteli işletiyor. Nasdaq'a da kote olan Huazhu, oda sayısı itibarıyla dünyanın dokuzuncu büyük otel işletmecisi konumunda. Otellerinin büyük bir bölümü Çin'de olan Huazhu Grubu, Fransız Accor iş birliğiyle Ibis, Novotel ve Mercure gibi markaları işletiyor.

Otel sayısını 250'ye çıkaracak

Huazhu'nun kurucusu Qi Ji, yaptığı açıklamada, "Bu efsanevi marka neredeyse 90 yıllık bir geleneğe sahip ve dünyanın her yanından gelen konuklarına gelenek ile modernin mükemmel bir bileşimini sunuyor" dedi. Ji açıklamasında Steinberger'in konseptinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını ve 2025 yılına kadar otel sayısını 250'ye ciroyu da bir milyar Euro'ya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 1930 yılında Albert Steigenberger tarafından kurulan Almanya merkezli şirket, 2009'da Mısırlı turizm şirketi Travco Group'un satın alınmış ismi de 2016'da Deutsche Hospitality olarak değiştirilmişti.

Kaynak: Bültenler