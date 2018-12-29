Almanların Üçte Biri Merkel'in 2021 Yılından Önce Görevini Bırakmasını İstiyor

Kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov tarafından yapılan bir araştırma Almanya'nın 3'te birinin 2021 senesinde görev süresi dolacak Başbakan Angela Merkel'in bu tarihten önce istifa etmesini istediğini ortaya çıkardı.

Kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov Almanya Başbakan'ı Angela Merkel'in Alman toplumu üzerindeki son etkisi üzerine bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucu Almanya'nın 3'te birinin 2021 senesinde görev süresi dolacak Başbakan Angela Merkel'in bu tarihten önce istifa etmesini istediği ortaya çıktı. Araştırmaya göre Almanların yüzde 38'i Merkel'in 2021 yılına kadar değiştirilmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 43'ünün ise 2021 yılına kadar görevinde kalmasını istediği öğrenildi.

Ankete katılan Hıristiyan Birlik Partililer arasında yüzde 66'sının, Sosyal Demokrat Partililerin ise yüzde 48'inin Merkel'in 2021 yılına kadar görevine devam etmesini desteklediği kaydedildi. Öte yandan Almanya için Alternatif Parti destekçilerinin yüzde 78'i oylarını Merkel'in bir an önce gitmesinden yana kullandığı belirtildi.

Başbakan Angela Merkel 2021 yılında görev süresi dolduktan sonra bir daha aday olmayacağını duyurmuştu. - FRANKFURT

Kaynak: İHA