Almanların Türkiye'deki 'yıkık kenti' için özel ekip kuruldu

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, Berlin-Bağdat demir yolu projesi kapsamında 1900'lerin başında Varda Köprüsü ile Toros Dağları'ndaki 22 tünelin açılması için Belemedik'e kurulan sosyal yapıların turizme kazandırılması için belediye harekete geçti. Demir yolu hattının en önemli ve zorlu geçiş noktasında yer alan Toros Dağları'ndaki inşa süreci sırasında, bölgede bulunan 5 bin Alman mühendis ve işçinin kurduğu şantiye ile zamanla hasar gördüğü için 'yıkık kenti' andıran hastane, okul ve kilise gibi yapıların bulunduğu bölgedeki kalıntıların turizme kazandırılması için aralarında mimarların da bulunduğu özel bir ekip görevlendirildi. Ekip, harap durumdaki tarihi yapıların envanter ve proje çalışmalarına başladı.

JAMES BOND FİLMİ DE ÇEKİLDİ

Butik otel tarzında yapılara dönüştürülmesi planlanan binaların bulunduğu bölgeye restoran, mangal parkı gibi tesisler yapan belediye, yürüyüş yolları ve piknik alanlarıyla da sağladığı turizm hareketliliğine başta Almanlar olmak üzere yabancı turistleri de eklemeyi hedefliyor. Bölgenin en görkemli yapısı olan, James Bond serisinin Skyfall filminde de aksiyon sahnelerinin çekimi yapılan Varda Köprüsü'nün daha fazla tanıtılması planlanıyor.

Belemedik'e müze yapmak istediklerini de belirten Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Ayağa kaldırabileceğimiz binalar var. Bütçemizi zorlamayacak, daha çabuk ayağa kaldırabileceğimiz binaları restore edeceğiz" dedi.

TORUNLARI ATALARININ İZİNİ SÜRECEK

Projeye Almanları da dahil etmek istediklerini kaydeden Çay, "Geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarılmasına ciddi anlamda katkı sunacağımızı düşünüyorum. Bu işi çok önemsiyorum. Belemedik, Adana'nın doğal ve tarihi miras anlamında önemli yerlerinden biri. Bugüne kadar kıymetini bilemedik. Artık Belemedik'in kıymeti bilinecek. Her alanda çalışma yürütüyoruz. Almanya'da bazı belediyelerle de 'kardeş belediye' çalışmaları yürütüyoruz. Buraya konaklama yerleri yaparsak, Almanya'dan Adana'ya turların başlayacağına, insanların en azından atalarından kalan bu değerleri görmek isteyeceklerine inanıyorum. Burada çalışırken rahmetli olmuş kendi işçileri, mühendisleriyle ilgili anıt mezar da var. Almanların 1904-1914'te burada yaptığı hastane, okul, kalorifer sistemlerinin, yaşam alanlarının olduğu her şey var. Bunları ayağa kaldırmak, ayakta olmayanları da anlatmak için kitap yapıyoruz. Mevcut kalan binaların da ne olduğunu anlatacak tabelalar ve rotalarla insanlara turizm yürüyüşü yaptırmak istiyoruz" dedi.