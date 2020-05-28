Almanların tatil yapacağı ülkelere kriter koşulu
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Almanların tatil yapacağı ülkelere kriter koşulu

Almanya, korona virüs salgını nedeniyle uygulamaya başladığı yurt dışı çıkış kısıtlamalarını kaldırıyor.

Almanların tatil yapacağı ülkelere kriter koşulu
28.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:15

Almanya, korona virüs salgını nedeniyle uygulamaya başladığı yurt dışı çıkış kısıtlamalarını kaldırıyor. Almanya, kısıtlamaların kaldırılacağı ülkelere ise bazı kriterler getirecek.

Yıllık 60 milyonun üzerinde turizm hareketliliği bulunan Almanya, vatandaşlarının tatillerini geçirecekleri ülkelerden bir dizi kriteri yerine getirmesini isteyecek. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sosyal medya hesabı üzerinden katıldığı canlı yayında Türkiye'de çok sıkı önlemler alındığını, Türk yetkililerle seyahat konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Maas, 15 Haziran'dan itibaren Almanya'dan Avrupa Birliği ülkelerine uçuş yasağının kaldırılacağını, Avrupa Birliği ülkeleri dışında uçuş yasaklarının kaldırılması için uğraştıklarını ve bu ülkelere Türkiye'nin de dahil olduğunu belirtti. Uçuş yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Alman hükümeti seyahatlere yeşil ışık yakmak için söz konusu ülkelerde korona virüs salgınına karşı bir dizi önlemlerin alınmasını isteyecek. Almanya önlemlerin yedi gün içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni enfeksiyon üst sınırın aşılmaması, fiziksel mesafe kuralı, el hijyeni, maske kullanımı, mekanların havalandırılma ve dezenfeksiyonu, turistlerin hastalanması durumunda uygulanacaklar, test kapasitelerinin yeterliliği, karantina ve tedavi imkanlarını da kapsamasını istiyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

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