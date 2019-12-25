Almanların Noel kutlaması: Buz gibi suda yüzdüler
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Almanların Noel kutlaması: Buz gibi suda yüzdüler

Noel Bayramı Hristiyan dünyasında çeşitli etkinliklerle kutlanırken zaman zaman ortaya eğlenceli görüntüler otaya çıktı.

25.12.2019 22:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:11
Almanların Noel kutlaması: Buz gibi suda yüzdüler

Bayramı Hristiyan dünyasında çeşitli etkinliklerle kutlanırken zaman zaman ortaya eğlenceli görüntüler otaya çıktı. 'nın başkenti 'de Noel Bayramı'nda kentteki göle akın eden Almanlar ve misafirleri buz gibi suya atladı. 5 derecedeki suda yüzenlerin giydikleri kıyafetler de oldukça dikkat çekti. Kadın ve erkekler başlarına kırmızı beyazdan oluşan Noel Baba şapkası taktı.


Su bazıları için ise oldukça ılık geldi. Yüzücülerden Boris Paunow "Aslında biraz buz olsa çok daha güzel olurdu" yorumunda bulundu. Noel Baba kostümü giyen yüzücüler gölde geleneksel Noel şarkısını söylediler ve sıcak içecekler içtiler. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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