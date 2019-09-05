Almanların korku raporu: Mülteci yükü, Trump'ın politikalarını geride bıraktı
Alman halkının, en fazla, "devletin, mültecilerin getirdiği yükün üstesinden gelemeyeceğinden" korktuğu bildirildi. Geçen yıl bu listenin ilk sırasında ABD Başkanı Trump’ın 'dünyayı tehdit eden politikaları' yer alıyordu.
Alman halkının, en fazla, "devletin, mültecilerin getirdiği yükün üstesinden gelemeyeceğinden" korktuğu bildirildi. Geçen yıl bu listenin ilk sırasında ABD Başkanı Trump'ın 'dünyayı tehdit eden politikaları' yer alıyordu.
R+V Sigorta Enformasyon Merkezi tarafından 1992'den beri yapılan araştırmanının bu yılki sonuçlarını içeren "Almanların Korkuları 2019" raporu, Berlin'deki Federal Basın Evi'nde basın toplantısıyla açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle