Almanları yeterince tanıyor musunuz? | "Çoğu bizim Dirndl ya da deri pantolonlarla dolaştığımızı...

Sürekli deri pantolonlarla ya da ellerinde bira bardaklarıyla dolaştıkları... Espri anlayışlarının olmadığı ya da sıkıcı oldukları... Almanlara yönelik bu ve benzeri pek çok klişe var. Meet the Germans'ta bu hafta Almanlara dair yanlış bilinenleri ele alıyoruz.