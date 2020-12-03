Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu(2)
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Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu(2)

03.12.2020 18:48 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:52
Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu(2)

GÖZALTI SAYISI 35 OLDUİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla İzmir ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla 3 kişi daha gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 35 OLDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla İzmir ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli sayısı 35'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,


Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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