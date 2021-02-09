Almanlar uğur ve mutluluktan ne anlıyor?
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Almanlar uğur ve mutluluktan ne anlıyor?

09.02.2021 16:48 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:51

2021 yılında da geçerli olan şey şu: İnsanın ne kadar şansı varsa o kadar iyidir!

2021 yılında da geçerli olan şey şu: İnsanın ne kadar şansı varsa o kadar iyidir! Peki Almanlar mutlu insanlar mı, onları neler mutlu kılıyor ve neden bazen tahtaya vuruyorlar? Rachel Stewart, Meet the Germans dizisinin bu bölümünde lastik çizmelerini ayağına çekti ve hayvansal uğur sembollerini araştırmak üzere yola düştü.

Almanlar uğur ve mutluluktan ne anlıyor?

Kaynak: DailyMotion.com

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